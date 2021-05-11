Мерзликин и Балцерс отказались играть за Латвию на ЧМ-2021

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Эвис Мерзликин и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Рудолф Балцерс отказались выступать за сборную Латвии на чемпионате мира, который пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня, сообщает diena.lv.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Мерзликин провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута. За «Блю Джекетс» голкипер выступает второй сезон. В чемпионате 2019/2020 вратарь сыграл 32 встречи в регулярке и оформил пять сухих матчей, в плей-офф у голкипера было две игры.
Балцерс сыграл в текущем сезоне НХЛ 40 матчей и набрал 17 очков: забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач.
По итогам регулярного чемпионата «Коламбус» занял последнее, восьмое место в таблице Центрального дивизиона и не вышел в плей-офф. «Шаркс» в Западном дивизионе заняли седьмое место и также не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли.
- 11 мая 2021
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