«Амур» заключил контракт с нападающим Галузиным

Нападающий Владимир Галузин подписал контракт с хабаровским «Амуром», сообщает пресс-служба КХЛ. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.



Прошлый сезон Галузин провёл в «Нефтехимике», где сыграл 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 18 очков: забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач.



Ранее форвард выступал за казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и нижегородское «Торпедо».



Прошлый сезон КХЛ «Нефтехимик» завершил на 11-м месте в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. «Амур» расположился строчкой выше и также не принимал участие в Кубке Гагарина.



Напомним, что победителем Кубка Гагарина-2021 стал омский «Авангард», который обыграл ЦСКА в финальной серии со счётом 4-2

«Ак Барс» чистит состав, а Уфа почти завершила селекцию. Старт межсезонья на Востоке КХЛ «Магнитка» тоже почти готова к старту нового чемпионата, зато у «Куньлуня» и «Адмирала» нет хоккеистов на контрактах.