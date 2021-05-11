«Амур» заключил контракт с нападающим Галузиным
Нападающий Владимир Галузин подписал контракт с хабаровским «Амуром», сообщает пресс-служба КХЛ. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.
Прошлый сезон Галузин провёл в «Нефтехимике», где сыграл 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 18 очков: забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач.
Ранее форвард выступал за казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и нижегородское «Торпедо».
Прошлый сезон КХЛ «Нефтехимик» завершил на 11-м месте в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. «Амур» расположился строчкой выше и также не принимал участие в Кубке Гагарина.
Напомним, что победителем Кубка Гагарина-2021 стал омский «Авангард», который обыграл ЦСКА в финальной серии со счётом 4-2
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