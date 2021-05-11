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Сборная России прибыла в Прагу, где 12 мая начнутся Чешские хоккейные игры

Сборная России прибыла в Прагу, где 12 мая начнутся Чешские хоккейные игры
Хоккей / Евротур 0

Сборная России прибыла в Прагу, где на протяжении ближайших четырёх дней сыграет три матча в рамках Чешских хоккейных игр.

«Национальная сборная прибыла в Прагу. Уже завтра в нашем календаре — стартовый матч на Чешских хоккейных играх», – написала пресс-служба сборной России в «твиттере» и опубликовала видео прибытия в столицу Чехии.

Напомним, что на турнире россияне сыграют с командами Швеции, Финляндии и Чехии. Стартовая игра состоится 12 мая со шведами, начало в 17:00 мск, на следующий день россияне встретятся с финской сборной в это же время, а 15 мая сыграет с хозяевами турнира – чехами. Начало – в 16:00 мск.

Напомним, что этот турнир проводится в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира, который пройдёт с 21 мая по 6 июня в Латвии.

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