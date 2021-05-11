Виньо: я всех подвёл и не смог вернуть корабль «Филадельфии» в нужное русло
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо подвёл итоги своей работы в текущем сезоне.
«Я приехал в «Филадельфию», чтобы выиграть Кубок Стэнли. Когда мы официально не попали в плей-офф, я сказал генменеджеру Чаку Флетчеру, что я вроде как подвёл всех здесь. Я не смог вернуть корабль в нужное русло после коронавируса. Мне нужно время на личном уровне, чтобы подумать о сезоне», – цитирует Виньо Давид Паниотта.
Напомним, что по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» набрала 58 очков и заняла шестое место в таблице Восточного дивизиона и не вышла в плей-офф.
По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона вышли в розыгрыш Кубка Стэнли-2021.
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