36-летний Брайан Бойл, пропустивший весь сезон, хочет сыграть за США на ЧМ-2021

36-летний нападающий Брайан Бойл хочет сыграть за сборную США на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня, сообщает Франк Серавалли.

«Вот хороший пример: слышал, что Брайан Бойл планирует играть за сборную США на предстоящем чемпионате мира в Латвии. Бойл катался до крайнего срока, к нему проявляли интерес 3-4 команды НХЛ. Не сложилось в этом сезоне. Надежда – поездка на миры с молодыми игроками. Игра за национальную сборную возродит его карьеру», – написал Серавалли в «твиттере».

Напомним, что последний раз игрок играл в сезоне 2019/2020 за «Флориду Пантерз». В регулярном чемпионате 2019/2020 хоккеист провёл 39 матчей и набрал 15 очков: забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач, в плей-офф у игрока один гол в четырёх встречах.