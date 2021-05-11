Кареев, Исхаков и Ибрагимов — серебряные призёры чемпионата Финляндии

Финский клуб «ТПС», за который выступают россияне Андрей Кареев, Тимур Ибрагимов и Руслан Исхаков, уступил в финальной серии чемпионата страны «Лукко» со счётом 1-3 в серии и завоевал серебряные медали турнира.

Голкипер Андрей Кареев провёл в регулярном сезоне 36 игр и оформил три шат-аута, а в плей-офф принял участие в шести встречах, одна из которых стала сухой.

Нападающий Тимур Ибрагимов сыграл в 51 матче регулярки и набрал 14 очков: забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, а в плей-офф не набрал ни одного балла в шести матчах.

Форвард Руслан Исхаков в регулярном чемпионате принял участие в 54 встречах и набрал 38 очков (10+28), а в плей-офф у россиянина семь баллов (2+5) в 13 матчах.