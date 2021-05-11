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Второй снайпер «Чикаго» в регулярке Кубалик подтвердил участие в ЧМ-2021

Второй снайпер «Чикаго» в регулярке Кубалик подтвердил участие в ЧМ-2021
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик подтвердил участие в чемпионате мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня, сообщает Скотт Пауэрс.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги форвард провёл 56 матчей и набрал 38 очков: забросил 17 шайб и отдал 21 результативную передачу. По итогам чемпионата форвард стал вторым бомбардиром команды.

«Чикаго» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в таблице Центрального дивизиона, набрал 55 очков и не вышел в плей-офф. От Центра в розыгрыш Кубка-Стэнли-2021 вышли «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз».

Ранее участие в чемпионате мира подтвердил американский форвард «Цуга» Джастин Абделькадер.

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