В семье Дадонова ожидается пополнение. Форвард не поможет сборной России на ЧМ-2021

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Евгений Дадонов не поможет сборной России на предстоящем чемпионате мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня, сообщает официальный «твиттер» сборной России.
«В семье нападающего Евгения Дадонова ожидается пополнение, в связи с чем форвард не сможет помочь национальной команде. Штаб сборной и вся команда желают здоровья его семье!» – написала пресс-служба сборной в «Твиттере».
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Дадонов принял участие в 54 встречах и набрал в них 20 очков: забросил 13 шайб и отдал семь результативных передач.
По итогам регулярного чемпионата «Сенаторз» набрали 49 очков, заняли шестое место в таблице Северного дивизиона и не вышли в плей-офф.
Напомним, ранее «Оттава» подтвердила участие защитника Артёма Зуба на чемпионате мира, решение по Никите Зайцеву будет принято завтра.
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