Задоров: это был самый солидный сезон в моей карьере

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Никита Задоров поделился эмоциями от выступления в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.



«Это был, наверное, самый солидный сезон в моей карьере… Я был действительно хорош в защите. Я значительно улучшился в этой области, играя против лучших игроков каждый вечер, играя 20 минут. Это сложно сделать в этой лиге и, думаю, я проделал довольно хорошую работу», – цитирует Задорова Марк Лазерус.

Напомним, защитник проводил дебютный сезон за «Чикаго», а ранее выступал несколько лет за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». В прошедшем чемпионате хоккеист провёл 55 матчей и набрал в них восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.

Ранее «Оттава Сенаторз» дала согласие на участие в чемпионате мира Артёма Зуба. Решение клуба по Никите Зайцеву будет принято завтра.