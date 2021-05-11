Задоров: это был самый солидный сезон в моей карьере

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Никита Задоров поделился эмоциями от выступления в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.
«Это был, наверное, самый солидный сезон в моей карьере… Я был действительно хорош в защите. Я значительно улучшился в этой области, играя против лучших игроков каждый вечер, играя 20 минут. Это сложно сделать в этой лиге и, думаю, я проделал довольно хорошую работу», – цитирует Задорова Марк Лазерус.
Напомним, защитник проводил дебютный сезон за «Чикаго», а ранее выступал несколько лет за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». В прошедшем чемпионате хоккеист провёл 55 матчей и набрал в них восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.
Ранее «Оттава Сенаторз» дала согласие на участие в чемпионате мира Артёма Зуба. Решение клуба по Никите Зайцеву будет принято завтра.
- 11 мая 2021
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