Кейн не сыграет за США на чемпионате мира, Теннисон — примет участие

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн не поможет сборной США, а защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Мэтт Теннисон сыграет за американцев на чемпионате мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.

«Мэтт Теннисон сыграет за сборную США на чемпионате мира», – сообщила Аманда Стейн в «Твиттере».

«Кейн сказал, что не будет играть на чемпионате мира в этом году», – написал Скотт Пауэрс.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Теннисон провёл 21 игру за основную команду «Нью-Джерси» и набрал 21 очко: забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Патрик Кейн сыграл 56 матчей в регулярке за «Чикаго» и набрал 66 очков: забросил 15 шайб и отдал 51 результативную передачу.