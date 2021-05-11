Кейн не сыграет за США на чемпионате мира, Теннисон — примет участие
Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн не поможет сборной США, а защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Мэтт Теннисон сыграет за американцев на чемпионате мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.
«Мэтт Теннисон сыграет за сборную США на чемпионате мира», – сообщила Аманда Стейн в «Твиттере».
«Кейн сказал, что не будет играть на чемпионате мира в этом году», – написал Скотт Пауэрс.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Теннисон провёл 21 игру за основную команду «Нью-Джерси» и набрал 21 очко: забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.
Патрик Кейн сыграл 56 матчей в регулярке за «Чикаго» и набрал 66 очков: забросил 15 шайб и отдал 51 результативную передачу.
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