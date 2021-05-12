Александр Овечкин прервал рекордную 15-летнюю серию с 30+ голами за сезон в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал серию по количеству сезонов подряд с 30+ голами. Эта серия длилась с его дебютного сезона в НХЛ на протяжении 15 лет, что стало повторением рекорда Майка Гартнера и Яромира Ягра.

В сезоне-2020/2021 Овечкин забросил 24 шайбы в 45 матчах, он пропустил семь из последних девяти матчей команды из-за травмы нижней части тела.

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» набрал 77 очков в 56 матчах и занял второе место в таблице Восточного дивизиона. В первом раунде Кубка Стэнли подопечные Питера Лавиолетта встретятся с «Бостон Брюинс».