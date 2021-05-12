Александр Овечкин установил личный антирекорд по количеству голов за сезон в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил личный антирекорд по количеству голов за сезон в НХЛ. В 45 матчах регулярного чемпионата 2020/2021 он забросил 24 шайбы.

Предыдущим худшим результатом Овечкина было 32 гола в сезоне-2010/2011. Столько же шайб он забросил в сезоне-2012/2013, который был укорочен из-за локаута.

В этом сезоне прервалась и его 15-летняя серия с 30+ голами за сезон. Овечкин повторил рекорд НХЛ, разделив его с Майком Гартнером и Яромиром Ягром.

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» набрал 77 очков в 56 матчах и занял второе место в таблице Восточного дивизиона. В первом раунде Кубка Стэнли подопечные Питера Лавиолетта встретятся с «Бостон Брюинс».