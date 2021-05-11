Купер может возглавить сборную Канады на Олимпиаде-2022

Федерация хоккея Канады ищёт тренера, который возглавит команду на олимпийских играх, которые состоятся в 2022 году, сообщает Sportsnet.

По информации источника, переговоры ведутся с главным тренером «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джоном Купером.

Купер возглавляет «Лайтнинг» с 2013 года, а в сезоне-2019/2020 выиграл с командой Кубок Стэнли.

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Напомним, что на Кубке мира в 2016 году Купер был ассистентом главного тренера сборной Канады, а на ЧМ-2017 он был главным тренером канадской команды, которая заняла второе место на турнире.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» заняла третье место в таблице Центрального дивизиона, набрав 76 очков в 56 встречах. По итогам регулярного чемпионата от каждого дивизиона выйдут в розыгрыш Кубка Стэнли-2021 по четыре команды.