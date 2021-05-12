Экс-форвард «Магнитки» завершил карьеру после чемпионского матча в Финляндии

38-летний нападающий Тони Койвисто, выступавший за магнитогорский «Металлург» в сезоне-2009/2010 завершил карьеру после победы в чемпионате Финляндии с клубом «Лукко», сообщает Ilta-Sanomat.
В финальном матче с «ТПС» форвард открыл счёт на 12-й минуте. Всего в текущем сезоне финского чемпионата Койвисто провёл 49 матчей в регулярке и набрал 15 очков: забросил восемь шайб и отдал семь результативных передач. В плей-офф у хоккеиста два очка (1+1) в 10 встречах.
За «Металлург» форвард набрал 21 очко (12+9) в 59 играх, включая матчи плей-офф. После три сезона провёл в Шведской лиге, а затем вернулся в родной «Лукко», где сыграл восемь сезоном и завершил карьеру.
В финале чемпионата «Лукко» обыграл «ТПС», в котором выступают три россиянина: голкипер Андрей Кареев, нападающие Тимур Ибрагимов и Руслан Исхаков.
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