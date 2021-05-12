Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пол Штястны проводит 1000-й матч в НХЛ

Пол Штястны проводит 1000-й матч в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Виннипеге на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Ванкувер Кэнакс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. Форвард «Виннипега» Пол Штястны проводит 1000-й матч в НХЛ. Перед матчем состоялась торжественная церемония чествования Пола Штястны.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В нынешнем сезоне НХЛ Штясны принял участие в 54 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал 16 результативных передач. Всего за карьеру НХЛ он принял участие в 1000 матчах, забив 263 гола и сделав 492 результативные передачи.

Пол Штястны догнал своего отца по количеству матчей в НХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021