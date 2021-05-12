В эти минуты в Виннипеге на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Ванкувер Кэнакс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. Форвард «Виннипега» Пол Штястны проводит 1000-й матч в НХЛ. Перед матчем состоялась торжественная церемония чествования Пола Штястны.

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В нынешнем сезоне НХЛ Штясны принял участие в 54 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал 16 результативных передач. Всего за карьеру НХЛ он принял участие в 1000 матчах, забив 263 гола и сделав 492 результативные передачи.