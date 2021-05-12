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«Виннипег» разгромил «Ванкувер», у Уилера 2+2

«Виннипег» разгромил «Ванкувер», у Уилера 2+2
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома разгромил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 5:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор, Блейк Уилер (2), Марк Шайфли и Мэйсон Эпплтон. Также Уилер записал на свой счёт две результативные передачи.

«Джетс» одержали вторую победу в последних 10 играх, у «Кэнакс» это восьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч «Ванкувер» проведёт дома 15 мая с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Виннипег» 14 мая на выезде сыграет с «Калгари Флэймз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 мая 2021, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Коннор (Уилер, Демело) – 07:48' (5x5)   2:0 Уилер (Коннор, Пионк) – 22:05' (5x5)   3:0 Шайфли (Уилер, Бенн) – 28:33' (5x5)   4:0 Уилер (Коннор, Шайфли) – 50:44' (5x5)   5:0 Эпплтон (Перро, Форборт) – 51:54' (5x5)

Ранее в рамках игрового дня Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на последних секундах вырвал победу в матче с «Бостон Брюинз». Счёт встречи – 2:1.

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