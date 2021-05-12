«Виннипег» разгромил «Ванкувер», у Уилера 2+2

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома разгромил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 5:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор, Блейк Уилер (2), Марк Шайфли и Мэйсон Эпплтон. Также Уилер записал на свой счёт две результативные передачи.

«Джетс» одержали вторую победу в последних 10 играх, у «Кэнакс» это восьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч «Ванкувер» проведёт дома 15 мая с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Виннипег» 14 мая на выезде сыграет с «Калгари Флэймз».

Ранее в рамках игрового дня Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на последних секундах вырвал победу в матче с «Бостон Брюинз». Счёт встречи – 2:1.