Определились ещё две пары плей-офф НХЛ

В первом раунде Кубка Стэнли-2021 встретятся «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Об этом стало известно после разгромной победы «Виннипег Джетс» над «Ванкувер Кэнакс» (5:0).
Благодаря этой победе «Джетс» набрали 61 очко и заняли третье место в Северном дивизионе. «Монреаль» (58 очков) находится на четвёртой позиции и не сможет обогнать «Виннипег» — командам осталось сыграть по одному матчу в регулярном сезоне. Теперь «Канадиенс» в Кубке Стэнли сыграют с «Торонто», а «Джетс» встретятся с «Эдмонтон Ойлерз».
За «Торонто» выступает российский форвард Илья Михеев, а в составе «Монреаля» играет защитник Александр Романов.
Ранее определились еще четыре пары первого раунда Кубка Стэнли: «Каролина» — «Нэшвилл», «Вашингтон» — «Бостон», «Флорида» — «Тампа-Бэй» и «Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс».
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