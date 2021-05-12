Три хоккеиста без опыта игры в НХЛ сыграют за сборную Канады на ЧМ-2021

Оуэн Пауэр, Коул Перфетти и Брейден Шнайдер сыграют за сборную Канады на чемпионате мира в Латвии, сообщает журналист Даррен Дрегер в своём «твиттере». Примечательно, что все три игрока не имеют опыта игры в Национальной хоккейной лиге.



Оуэн Пауэр нынешний сезон провёл в составе команды Университета Мичигана, сыграв в лиге B1G 26 матчей, в которых набрал 16 (3+13) очков.



19-летний Перфетти выступал в составе сборной Канады на молодёжном чемпионате мира, завоевав серебряные медали первенства. Нынешний сезон он проводит в составе команды АХЛ «Манитоба Мус», в 32 матчах набрав 26 (9+17) очков.



19-летний Брейден Шнайдер был выбран на драфте НХЛ 2020 года под общим 19-м номером «Нью-Йорк Рейнджерс». Как и Перфетти, он стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира. Нынешний сезон он проводит в WHL в составе команды «Брэндон Уит Кингз», набрав 27 (5+22) очков в 22 матчах.