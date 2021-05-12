Три хоккеиста без опыта игры в НХЛ сыграют за сборную Канады на ЧМ-2021

Оуэн Пауэр, Коул Перфетти и Брейден Шнайдер сыграют за сборную Канады на чемпионате мира в Латвии, сообщает журналист Даррен Дрегер в своём «твиттере». Примечательно, что все три игрока не имеют опыта игры в Национальной хоккейной лиге.
Оуэн Пауэр нынешний сезон провёл в составе команды Университета Мичигана, сыграв в лиге B1G 26 матчей, в которых набрал 16 (3+13) очков.
19-летний Перфетти выступал в составе сборной Канады на молодёжном чемпионате мира, завоевав серебряные медали первенства. Нынешний сезон он проводит в составе команды АХЛ «Манитоба Мус», в 32 матчах набрав 26 (9+17) очков.
19-летний Брейден Шнайдер был выбран на драфте НХЛ 2020 года под общим 19-м номером «Нью-Йорк Рейнджерс». Как и Перфетти, он стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира. Нынешний сезон он проводит в WHL в составе команды «Брэндон Уит Кингз», набрав 27 (5+22) очков в 22 матчах.
- 12 мая 2021
-
08:59
- 11 мая 2021
-
23:48
-
22:45
-
22:30
-
21:38
-
20:44
-
20:26
-
20:14
-
19:47
-
19:11
-
19:05
-
18:41
-
17:54
-
17:35
-
15:44
-
09:58
-
09:56
- 10 мая 2021
-
23:07
-
23:00
-
22:39
-
19:46
-
19:20
-
19:03
-
17:12
-
16:49
-
16:40
-
16:26
-
15:31
-
14:58
-
11:48
- 9 мая 2021
-
20:54
-
15:47
-
13:15
- 8 мая 2021
-
19:46
-
18:14