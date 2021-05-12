Штястны: в серии с «Ойлерз» надо будет минимизировать число их быстрых атак

Нападающий клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Пол Штястны поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Джетс» встретится с «Эдмонтон Ойлерз».



«Приятно знать, с кем мы сыграем. В серии с «Ойлерз» надо будет минимизировать число их быстрых атак. Они будут комбинировать, забивать, набирать очки, но нам для достижения успеха надо играть в свой хоккей», — приводит слова Штястны официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Джетс» накануне одержали вторую победу в последних 10 играх, обыграв «Ванкувер», у «Кэнакс» это восьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч «Ванкувер» проведёт дома 15 мая с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Виннипег» 14 мая на выезде сыграет с «Калгари Флэймз».