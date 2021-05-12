Кросби в четвёртый раз за карьеру не уступил Овечкину по голам за сезон в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил личный антирекорд по количеству голов за сезон в НХЛ. В 45 матчах регулярного чемпионата — 2020/2021 он забросил 24 шайбы. Предыдущим худшим результатом Овечкина было 32 гола в сезоне-2010/2011. Столько же шайб россиянин забросил в сезоне-2012/2013, который был укорочен из-за локаута.
Примечательно, что капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби всего в четвёртый раз за 16 сезонов в НХЛ не уступил Овечкину по числу голов в регулярке. В этом сезоне канадский форвард провёл 55 матчей, в которых забросил 24 шайбы. Ранее Кросби в двух сезонах забивал больше, чем Овечкин, и ещё в одном сезоне канадец и россиянин забивали равное количество голов.
Противостояние Кросби и Овечкина:
Сезон-2009/2010: Овечкин – 50, Кросби – 51;
Сезон-2010/2011: Овечкин – 32, Кросби – 32;
Сезон-2016/2017: Овечкин – 33, Кросби – 44;
Сезон-2020/2021: Овечкин – 24, Кросби – 24.
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