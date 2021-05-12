Организаторы чемпионата мира по хоккею представили дизайн медалей

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге представил дизайн медалей, которые получат победитель и призёры турнира, сообщает пресс-служба IIHF.

На медалях изображён официальный логотип чемпионата — хоккеист на фоне стилизованной хоккейной площадки, по краю медали указаны название и место проведения турнира. Сообщается, что диаметр медали составляет 10 см, а вес превышает 400 граммов.



Дизайн медалей разрабатывался Латвийским монетным двором, а чеканка производилась в Норвегии.



«Мы хотели использовать сильный хоккейный символ в дизайне медалей и очень довольны полученным результатом. Не забыли и о национальном символе Латвии, который будет представлен на лентах. Церемония вручения медалей и получение трофея — один из самых эмоциональных моментов на каждом спортивном турнире. Через 64 матча станет известно, какие команды привезут эти медали домой», — сказал глава оргкомитета Эдгарс Бунцис.