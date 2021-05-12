«Автомобилист» подписал контракт с Дмитрием Шикиным

Екатеринбургский «Автомобилист» подписал контракт с голкипером Дмитрием Шикиным, сообщает официальный сайт команды. Соглашение с 29-летним хоккеистом, который ранее выступал в составе клуба «Куньлунь Ред Стар», рассчитано на один год.



Прошлый сезон Дмитрий отыграл в китайском клубе «Куньлунь Ред Стар». Он провёл 36 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги с показателем надёжности 90,6%.



Шикин дебютировал в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2009/2010 в составе хабаровского «Амура». Сезоны-2011/2012 и 2012/2013 вратарь провёл в Высшей хоккейной лиге в составе команды ХК ВМФ. 22 декабря 2013 года Дмитрий Шикин дебютировал в КХЛ в составе СКА. Сезон-2014/2015 Шикин начинал в подмосковном «Атланте», а заканчивал в «Сочи». В составе сочинского клуба Дмитрий в 2015 году впервые сыграл в Кубке Гагарина, проведя три матча (надёжность: 92,5%).



С 2016 по 2020 годы Шикин выступал в «Сочи».

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