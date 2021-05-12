«Лада» выменяла вратаря у «Металлурга»

Хоккейный клуб «Лада» и магнитогорский «Металлург» произвели обмен, в результате которого вратарь Глеб Носов отправился в Тольятти, сообщает официальный сайт тольяттинской команды. Магнитогорский клуб получил денежную компенсацию.



Носов в сезоне-2020/2021 сыграл за «Металлург» в трёх матчах КХЛ, заработал коэффициент надежности 2.52 и отразил 88,0% бросков по своим воротам. В ВХЛ Глеб выступал за «Зауралье», где в 17 матчах набрал кн 2.76 и отразил 92,1% бросков.



Ранее «Лада» обменяла сразу двух игроков в московский «Спартак» — в результате этого обмена защитники Дмитрий Костенко и Степан Фролов пополнили систему красно-белых, а в «Ладу» отправились вратарь Александр Трушков, защитник Юрий Козловский и нападающий Антон Первов.

«Спартак» совершил обмен с «Ладой»