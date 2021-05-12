Максим Рассейкин вернулся в «Автомобилист»

Нападающий Максим Рассейкин подписал контракт с «Автомобилистом», сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба. Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на два года.
В прошлом сезоне 23-летний хоккеист выступал в минском клубе «Юность», в составе которого выиграл чемпионат Беларуси и стал с 10 шайбами лучшим снайпером плей-офф. Рассейкин является уроженцем Екатирнбурга и воспитанником «Автомобилиста». В 2014 году он дебютировал в составе екатерибургского «Авто». В общей сложности в структуре «Автомобилиста» Рассейкин провёл четыре сезона.
За эти годы в Континентальной хоккейной лиге Максим провёл 90 матчей, набрал 11 (5+6) очков.
«Очень рад вернуться в родной клуб, в родной город, где тебя ждут. Благодарен руководству за то, что доверяют мне. В Белоруссии я был легионером, а от легионеров ждут, что они в первую очередь, будут проявлять свои лидерские качества, будут вести игру. Конечно, я стал более опытным игроком. Я уже не тот Максим Рассейкин, который играл в «Автомобилисте» в 19-20 лет. Хочу проявить себя в новом сезоне. Надеюсь, что у нас получится, как минимум, выйти в полуфинал Кубка Гагарина. Здесь собрана хорошая команда, которая способна показывать высокие результаты», — прокомментировал своё возвращение в Екатеринбург Рассейкин.
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