Стал известен состав сборной России на матч Чешских игр со Швецией

Пресс-служба Федерации хоккея России по хоккею опубликовала сочетания звеньев в преддверии матча Евротура с национальной командой Швеции.



Состав сборной России:



Самонов (Бочаров)

Яковлев — Хафизуллин, Слепышев — Шалунов — Окулов

Дронов — Ожиганов, Подколзин — Красковский — Бурдасов

Рафиков — Марченко, Сафонов — Зернов — Галимов

Науменков, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Воронков.



Турнир стартует сегодня и продлится до 15 мая. Чешские игры рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.



Сборная России выиграла все три предшествующих этапа Евротура сезона-2020/2021. За девять встреч россияне не потерпели ни одного поражения, однако матчи со шведами были самыми сложными для российской команды — все три победы над «Тре Крунур» были одержаны в серии буллитов.

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