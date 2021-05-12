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Крикунов: состав сборной России сильный, способный решать серьёзные задачи

Крикунов: состав сборной России сильный, способный решать серьёзные задачи
Хоккей / Евротур 0

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от стартующего сегодня заключительного этапа Евротура.

«Этап последний, по сути, его можно назвать репетицией перед чемпионатом мира. Сейчас в обойме сборной России практически семь пятёрок, выбор игроков большой. Очень важно тренерскому штабу не ошибиться, а выбрать тех ребят, с кем ехать на чемпионат мира в Ригу и добиваться там результата. Нет сомнения, что состав будет сильным, способным решать серьёзные задачи. У нас хорошие связки, сочетания звеньев. Те же ребята из ЦСКА и СКА давно играют вместе, у них хорошее взаимопонимание. Усилением команды станет форвард Воронков. Позади три недели тренировочного процесса, посмотрим, что покажет команда в Чехии. Очень важно, чтобы ребята быстро перестроились, адаптировались, ведь по своему формату площадки в Чехии и Риге отличаются», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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