Крикунов: состав сборной России сильный, способный решать серьёзные задачи

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от стартующего сегодня заключительного этапа Евротура.
«Этап последний, по сути, его можно назвать репетицией перед чемпионатом мира. Сейчас в обойме сборной России практически семь пятёрок, выбор игроков большой. Очень важно тренерскому штабу не ошибиться, а выбрать тех ребят, с кем ехать на чемпионат мира в Ригу и добиваться там результата. Нет сомнения, что состав будет сильным, способным решать серьёзные задачи. У нас хорошие связки, сочетания звеньев. Те же ребята из ЦСКА и СКА давно играют вместе, у них хорошее взаимопонимание. Усилением команды станет форвард Воронков. Позади три недели тренировочного процесса, посмотрим, что покажет команда в Чехии. Очень важно, чтобы ребята быстро перестроились, адаптировались, ведь по своему формату площадки в Чехии и Риге отличаются», — сказал Крикунов «Чемпионату».
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