Помощники главного тренера магнитогорского «Металлурга» покинули клуб

Помощники главного тренера магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва покинули клуб, команда рассталась с Майклом Пелино, Александром Гольцем и Фредериком Стиллманом.



«В тренерском штабе магнитогорского «Металлурга» произошли изменения. Тренерский штаб команды мастеров «Металлург» покидают помощники главного тренера Майк Пелино, Александр Гольц, а также Фредерик Стиллман. Хоккейный клуб «Металлург» благодарит тренеров за работу, и желает успехов в дальнейшей карьере», — сообщает пресс-служба клуба.



По итогам регулярного сезона «Металлург» занял третье место в таблице Восточной конференции. В плей-офф магнитогорский клуб обыграл «Барыс» (4-2) в 1/8 финала Кубка Гагарина и уступил «Авангарду» (2-4) в четвертьфинале.

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