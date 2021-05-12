Игнатьев и Френч стали помощниками главного тренера магнитогорского «Металлурга»

Виктор Игнатьев и Марк Френч стали новыми помощниками главного тренера магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва, сообщает пресс-служба клуба. Ранее команда рассталась с Майклом Пелино, Александром Гольцем и Фредериком Стиллманом.
Игнатьев в 2010 году начал тренерскую карьеру в рижском «Динамо». В качестве ассистента главного тренера Виктор Игнатьев выигрывал с рижанами Кубок надежды, затем тренировал в московском «Динамо», «Спартаке», тольяттинской «Ладе», «Курбадсе», «Давосе», КРС-БСУ (Высшая хоккейная лига), дважды за этот период был ассистентом главного тренера в национальной сборной Латвии. В прошедшем сезоне входил в тренерский штаб подмосковного «Витязя».
Френч с 2000 года работал в различных студенческих лигах как в качестве главного тренера, так и в качестве помощника. В минувшем сезоне являлся главным тренером и директором по хоккейным операциям команды «УилингНэйлерз» в Западной конференции хоккейной лиги Восточного побережья.
По итогам регулярного сезона «Металлург» занял третье место в таблице Восточной конференции. В плей-офф магнитогорский клуб обыграл «Барыс» (4-2) в 1/8 финала Кубка Гагарина и уступил «Авангарду» (2-4) в четвертьфинале.
- 12 мая 2021
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