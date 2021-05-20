Анисимов: раньше никогда не делали такого, чтобы судьи отвечали на вопросы

В сезоне-2020/2021 Mastercard и КХЛ обновили онлайн-платформу совместной традиции «Бесценная Лига», на которой публикуются экспертные материалы о хоккее. Болельщики могут почитать интересные интервью с известными спортсменами.

В видеоинтервью специально для mastercard.khl.ru комментатор КХЛ ТВ Владимир Гучек, известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд, а также главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделились мнением о секрете большой популярности передачи «Судейская».

«Никогда не делали такого, чтобы судьи отвечали на вопросы. Раньше на них не было ответа. А популярная программа или нет – не мне судить. Гучек говорит, что популярная», — сказал Анисимов.

Также главный арбитр КХЛ ответил на вопрос, бывает ли такое, чтобы у него к судье не было ни одного замечания после его работы.

«Идеального судейства не бывает. Я не знаю ни одного судью в мире, ни в одной профессиональной лиге, которому поставили бы «пятёрку». Всё равно есть моменты, в которых он недоработал. Нет такого, как у игрока, что он три забил, две отдал, и его все похвалят. У судьи такого не может быть. Человек может отработать на 4,5», — рассказал Анисимов.

Смотрите полную версию сюжета на сайте «Бесценной Лиги».