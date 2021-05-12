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«Чикаго Блэкхоукс» начал переговоры с Задоровым по новому контракту

«Чикаго Блэкхоукс» начал переговоры с Задоровым по новому контракту
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный директор «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн подтвердил, что клуб начал переговоры с защитником Никитой Задоровым по новому контракту, сообщает обозреватель издания The Athletic Марк Лазерус в своём «твиттере». Летом хоккеист может стать ограниченно свободным агентом.

Напомним, защитник проводил дебютный сезон за «Чикаго», а ранее выступал несколько лет за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». В прошедшем чемпионате хоккеист провёл 55 матчей и набрал в них восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач. Ранее «Оттава Сенаторз» дала согласие на участие в чемпионате мира Артёма Зуба.

Напомним, сборная России сыграет на чемпионате мира в группе A с командами Беларуси, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

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