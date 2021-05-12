NYPost: Боб Хартли входит в число кандидатов на пост главного тренера «Рейнджерс»
Наставник «Авангарда» Боб Хартли входит в число кандидатов на пост главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает NYPost. В список претендентов также вошли Жерар Галлан, Рик Токкет, Джон Торторелла, Майк Бэбкок и Патрик Руа.
Ранее главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн был отправлен в отставку. Клуб также покинули Дэвид Оливер, Грег Браун и Жак Мартен.
Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» уволил президента клуба Джона Дэвидсона, а также генерального менеджера Джеффа Гортона. Новым президентом и генменеджером клуба стал Крис Друри, который на чемпионате мира — 2021 будет генеральным менеджером сборной США. Напомним, Друри провёл в «Рейнджерс» четыре года — с 2007 по 2011-й — после чего завершил карьеру игрока из-за травмы колена.
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн отправлен в отставку
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