Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграет за сборную России на ЧМ-2021

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира, сообщает пресс-служба национальной команды. Он присоединится к составу в Праге в ближайшее время.



В нынешнем сезоне НХЛ Проворов принял участие в 56 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и сделал 19 результативных передач при коэффициенте полезности «+4». Всего за карьеру в лиге он провёл 371 матч, забив 50 голов и сделав 109 результативных передач.



По итогам чемпионата «Филадельфия» набрала 58 очков, заняла шестое место в таблице Восточного дивизиона и не вышла в плей-офф. С Востока в розыгрыш Кубка Стэнли — 2021 вышли «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Иван Проворов признан лучшим защитником «Филадельфии» в сезоне НХЛ