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Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграет за сборную России на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграет за сборную России на ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира, сообщает пресс-служба национальной команды. Он присоединится к составу в Праге в ближайшее время.

В нынешнем сезоне НХЛ Проворов принял участие в 56 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и сделал 19 результативных передач при коэффициенте полезности «+4». Всего за карьеру в лиге он провёл 371 матч, забив 50 голов и сделав 109 результативных передач.

По итогам чемпионата «Филадельфия» набрала 58 очков, заняла шестое место в таблице Восточного дивизиона и не вышла в плей-офф. С Востока в розыгрыш Кубка Стэнли — 2021 вышли «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

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