Брагин – о голах сборной России в большинстве: Шафранов эффективно и продуктивно работает
Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал игру в большинстве во встрече Чешских игр с национальной командой Швеции (6:4).
«Большинство улучшилось с приходом Шафранова? Он нормально влился, я его давно знаю. Эффективно и продуктивно работает. Готовимся, идёт общение с игроками из НХЛ, сегодня вечером появится по всем энхаэловцам официальная информация.
Зернов? Нужна немного адаптация, середина первого-второго периода у его тройки начало лучше получаться. Думаю, его звено будет приносить пользу. После Евротура будем определяться, где сыграет Григоренко. Сейчас он играет в клубе в центре, может сыграть с краю. Хорошая опция, будем думать», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Сборная России переиграла Швецию в первом матче Чешских игр
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