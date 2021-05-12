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Ожиганов: приезд в сборную защитников НХЛ мотивирует, не хочется не попасть на ЧМ

Ожиганов: приезд в сборную защитников НХЛ мотивирует, не хочется не попасть на ЧМ
Хоккей / Евротур 0

Защитник сборной России Игорь Ожиганов прокомментировал свою заброшенную шайбу во встрече Чешских игр с национальной командой Швеции (6:4), а также поделился мнением о приезде защитников из Национальной хоккейной лиги.

«Мой гол? Швец-Роговой хорошо поднялся на вершину, подключил меня. Глаза боятся, руки делают. На данный момент мне разрешают подключаться, и большинство доверяют. Дают сыграть на сильных сторонах.

Когда долгий перерыв между играми, сложно сыграть идеально. Была подготовка, нагрузка, много разных факторов. Хорошо, что выиграли, победа есть победа.

Не хочется провести месяц на сборах и в последний момент не попасть на чемпионат мира. Приезд защитников из НХЛ мотивирует», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России переиграла Швецию в первом матче Чешских игр
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