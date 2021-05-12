Динар Хафизуллин не сыграет за сборную России на ЧМ-2021
Защитник СКА Динар Хафизуллин покидает расположение сборной из-за травмы, полученной в матче Чешских игр против Швеции (6:4), сообщает пресс-служба ФХР.
Динар Хафизуллин в нынешнем сезоне по ходу регулярного первенства провёл за СКА 41 матч, забил один гол и отдал пять результативных передач. В плей-офф защитник провёл 16 встреч и отдал две результативные передачи.
Чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Стал известен полный список игроков из НХЛ, которые сыграют за Россию на ЧМ-2021
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