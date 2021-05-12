Агент Ткачёва – о расторжении контракта со СКА: Владимир отправляется в НХЛ

Шуми Бабаев, агент нападающего Владимира Ткачёва, прокомментировал расторжение контракта со СКА. Ранее стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию сторон. Права на Ткачева сохранятся у петербургского клуба.
«Два года назад, получив приглашение в СКА, хоккеист получил новый вызов, с которым отлично справился. Дважды подряд вместе со СКА Володя завоёвывал бронзовые медали чемпионата страны, дважды становился лучшим бомбардиром армейского клуба. Теперь пришла пора двигаться дальше, брать новый вызов. Владимир отправляется в Северную Америку, где подпишет контракт с одним из клубов Национальной хоккейной лиги. Мы благодарны руководству питерского СКА за два сезона, которые Владимир провел в одной из лучших хоккейных организаций страны», — написали представители агентства Бабаева в своём «инстаграме».
- 12 мая 2021
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