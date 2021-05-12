Вайсфельд – о расторжении контракта СКА и Ткачёва: талантливый, но у него сложный характер

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал решение СКА о расторжении контракта с форвардом Владимиром Ткачёвым.



«Ткачёв, бесспорно, очень талантливый игрок, возможно, самый талантливый из тех, кто сейчас играет в КХЛ. Другой вопрос, что у него сложный характер и видимо из-за этого он себя полностью пока не реализовал. В начале сезона он очень здорово выглядел и был одним из лучших не только в команде, но и в лиге. Но потом что-то произошло, возможно, разногласия с тренерами, с руководством клуба и если уж с ним расторгают контракт, видимо, там масштаб бедствия большой. Другой вопрос — я очень удивлен, что его никуда не поменяли, значит, он не был востребованным, или армейцы не хотели усиливать конкурентов. Поэтому они расторгли контракт по обоюдному согласию таким образом, что права на Ткачёва остались у СКА», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

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