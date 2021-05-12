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Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Кныжов не сыграет за сборную России на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Кныжов не сыграет за сборную России на ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов не сможет помочь сборной России из-за травмы. Игроку потребуется операция, сообщает пресс-служба ФХР.

В нынешнем сезоне Николай Кныжов провёл 55 матчей за «Сан-Хосе Шаркс». Защитник набрал 10 очков по системе гол+пас. На счету российского хоккеиста две заброшенных шайбы и восемь результативных передач.

Чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Стал известен полный список игроков из НХЛ, которые сыграют за Россию на ЧМ-2021
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