Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Кныжов не сыграет за сборную России на ЧМ-2021

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов не сможет помочь сборной России из-за травмы. Игроку потребуется операция, сообщает пресс-служба ФХР.



В нынешнем сезоне Николай Кныжов провёл 55 матчей за «Сан-Хосе Шаркс». Защитник набрал 10 очков по системе гол+пас. На счету российского хоккеиста две заброшенных шайбы и восемь результативных передач.



Чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

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