Российский голкипер «Сан-Хосе» Мельничук выйдет в старте против «Вегаса»

Российский голкипер «Сан-Хосе» Алексей Мельничук выйдет в стартовом составе в матче с «Вегасом», сообщает журналист Дэвид Шон в своём «твиттере». Об этом заявил главный тренер «акул» Боб Бугнер.



Напомним, 9 мая российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Алексей Мельничук провёл первый матч в стартовом составе «Шаркс» в НХЛ. Россиянин пропустил четыре шайбы в основное время и одну – в овертайме. «Аризона Койотс» в гостях обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:4 после овертайма.



«Аризона» провела последний матч в регулярном чемпионате и завершила сезон, а «Сан-Хосе» 13 мая встретится с «Вегас Голден Найтс» в заключительной встрече. Старт матча – в 04:00 мск. Игра с «Аризоной» стала для Мельничука второй в НХЛ.

Мельничук пропустил 5 шайб в первом матче в старте в НХЛ