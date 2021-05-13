Генменеджер «Чикаго»: у Задорова были и взлёты, и падения, но всё же он прогрессирует

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн оценил игру 26-летнего российского защитника Никиты Задорова в текущем сезоне НХЛ.

«Коннор Мёрфи был нашим самым надёжным защитником, но Никиту Задорова тоже можно отнести к этой группе игроков, при том что он выступал во второй или третьей паре. Конечно, у него были взлёты и падения, но за год он всё же показал некоторый прогресс.

Да, Задоров противостоял лучшим форвардам команды соперников, но в целом, думаю, он мог бы сыграть и лучше», — цитирует Боумана журналист Chichago Tribune Филлип Томпсон в «Твиттере».

Напомним, защитник проводил дебютный сезон за «Чикаго», а ранее выступал несколько лет за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». В прошедшем чемпионате хоккеист провёл 55 матчей и набрал в них восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.



Ранее стало известно, что Задоров присоединится к сборной России на ЧМ-2021 в Риге.