«Эдмонтон» на выезде обыграл «Монреаль», у Куликова – голевая передача

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.
В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами. За «Монреаль» отличились Коул Кофилд и дважды Ник Судзуки, а за «Эдмонтон» забрасывали Алекс Чиассон, Райан Ньюджент-Хопкинс и Леон Драйзайтль. Точный бросок форварда «Ойлерз» Доминика Кагуна в овертайме принёс его команде победу в этом матче.
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Российский защитник «Эдмонтона» Дмитрий Куликов провёл на льду 18 минут 18 секунд и отметился голевой передачей, набрав 4-е (0+4) очко в сезоне и заработав показатель полезности «0». Его соотечественник и коллега по амплуа из «Монреаля» Александр Романов продемонстрировал коэффициент полезности «+2», но баллами за результативность не отметился.
Ранее стало известно, что «Эдмонтон Ойлерз» сыграет с «Виннипег Джетс» в первом раунде Кубка Стэнли, а «Монреаль Канадиенс» — с «Торонто Мэйпл Лифс».
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