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«Эдмонтон» на выезде обыграл «Монреаль», у Куликова – голевая передача

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Монреаль», у Куликова – голевая передача
Хоккей / НХЛ 0

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами. За «Монреаль» отличились Коул Кофилд и дважды Ник Судзуки, а за «Эдмонтон» забрасывали Алекс Чиассон, Райан Ньюджент-Хопкинс и Леон Драйзайтль. Точный бросок форварда «Ойлерз» Доминика Кагуна в овертайме принёс его команде победу в этом матче.

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Российский защитник «Эдмонтона» Дмитрий Куликов провёл на льду 18 минут 18 секунд и отметился голевой передачей, набрав 4-е (0+4) очко в сезоне и заработав показатель полезности «0». Его соотечественник и коллега по амплуа из «Монреаля» Александр Романов продемонстрировал коэффициент полезности «+2», но баллами за результативность не отметился.

Ранее стало известно, что «Эдмонтон Ойлерз» сыграет с «Виннипег Джетс» в первом раунде Кубка Стэнли, а «Монреаль Канадиенс» — с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 мая 2021, четверг. 00:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кофилд – 01:58' (5x5)   1:1 Чиассон (Нил, Куликов) – 08:35' (5x5)   2:1 Судзуки – 09:58' (4x5)   2:2 Ньюджент-Хопкинс (Бэрри, Макдэвид) – 10:53' (5x4)   2:3 Драйзайтль (Чиассон, Макдэвид) – 30:47' (5x4)   3:3 Судзуки (Кофилд) – 48:22' (5x5)   3:4 Кагун (Драйзайтль, Бэрри) – 60:27' (3x3)
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