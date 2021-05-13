Защитник «Далласа» Миро Хейсканен не поможет сборной Финляндии на ЧМ-2021

21-летний финский защитник клуба НХЛ «Даллас Старз» Миро Хейсканен не поможет своей сборной на предстоящем чемпионате мира – 2021 в Риге (Латвия). Об этом сообщает журналист The Athletic Саад Юсуф в «Твиттере».

В текущем сезоне он принял участие в 55 встречах за «Даллас», в которых набрал 27 (8+19) очков при показателе полезности «-9».

Отметим, что по окончании нынешнего сезона у Хейсканена истекает контракт-новичка с «Далласом» и ему предстоит заключить новую сделку. В 2017 году он был задрафтован «Старз» в первом раунде под третьим номером.

Чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Финляндии сыграет в одной группе с командами Канады, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.