9-й номер драфта 2020 года Росси возобновил тренировки в составе «Миннесоты»

19-летний австрийский нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Марко Росси возобновил тренировки в общей группе. Об этом сообщает журналист The Athletic Скотт Уиллер в «Твиттере».

Напомним, что ранее хоккеист возвращался в Австрию из-за осложнений в связи с коронавирусом. В январе «Уайлд» объявили, что 9-й номер драфта НХЛ-2020 выбыл на неопределённый срок с травмой верхней части тела.



Отмечалось, что травма связана именно с последствиями заболевания.



Напомним, «Миннесота» выбрала Росси в первом раунде драфта НХЛ в 2020 году под 9-м номером. Сезон-2019/2020 форвард провёл в составе клуба Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Оттава 67». В 56 матчах регулярного чемпионата он набрал 120 (39+81) очков при показателе полезности «+69» и 40 минутах штрафа.