Никита Зайцев забросил шайбу мощным щелчком в касание в ворота «Торонто»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Оттава Сенаторз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт 2-й период, хозяева ведут в счёте – 1:0.

Счёт в матче был открыт на 19-й минуте – российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев забросил свою четвёртую шайбу в сезоне, поразив ворота голкипера «Торонто» Фредерика Андерсена мощным щелчком в касание. Результативную передачу на свой счёт записал американский форвард Шейн Пинто.

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Зайцев проводит 55-й матч в текущем регулярном сезоне НХЛ. Теперь на его счету 16 (4+12) баллов за результативность при показателе полезности «-13».

Ранее стало известно, что штаб сборной России ждёт информацию о состоянии здоровья защитника Никиты Зайцева от генерального менеджера «Оттавы» Пьера Дориона к предстоящему ЧМ-2021 в Риге (Латвия).