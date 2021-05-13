«Оттава» победила «Торонто», у Зайцева гол и передача, у Анисимова ассист

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» дома в овертайме обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Зайцев, Коннор Браун, Паркер Келли и Джош Норрис. Зайцев за 24.27 на площадке кроме гола записал на свой счёт результативную передачу и заработал показатель полезности «+1». Другой защитник Артём Зуб за 21.35 на льду трижды бросил по воротам, его показатель полезности составил «+1». Нападающий Артём Анисимов за 13.27 совершил голевую передачу, а форвард Евгений Дадонов за 12.39 заработал показатель полезности «-1».

За «Торонто» голы забили Джейк Маззин, Джон Таварес и Остон Мэттьюс. Российский форвард Илья Михеев за 12.25 сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Следующий матч «Торонто» проведёт 15 мая на выезде с «Виннипег Джетс».