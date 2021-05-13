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«Оттава» победила «Торонто», у Зайцева гол и передача, у Анисимова ассист

«Оттава» победила «Торонто», у Зайцева гол и передача, у Анисимова ассист
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» дома в овертайме обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Зайцев, Коннор Браун, Паркер Келли и Джош Норрис. Зайцев за 24.27 на площадке кроме гола записал на свой счёт результативную передачу и заработал показатель полезности «+1». Другой защитник Артём Зуб за 21.35 на льду трижды бросил по воротам, его показатель полезности составил «+1». Нападающий Артём Анисимов за 13.27 совершил голевую передачу, а форвард Евгений Дадонов за 12.39 заработал показатель полезности «-1».

За «Торонто» голы забили Джейк Маззин, Джон Таварес и Остон Мэттьюс. Российский форвард Илья Михеев за 12.25 сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Следующий матч «Торонто» проведёт 15 мая на выезде с «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 мая 2021, четверг. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Зайцев (Пинто) – 18:51' (5x5)   1:1 Маззин (Таварес, Керфут) – 26:01' (5x4)   2:1 Браун (Зайцев) – 29:07' (4x5)   3:1 Келли (Бреннстрём, Анисимов) – 32:14' (5x5)   3:2 Таварес (Нюландер, Маззин) – 36:29' (5x5)   3:3 Мэттьюс – 57:20' (5x5)   4:3 Норрис (Ткачук) – 60:09' (3x3)
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