Хартли – о Костине: я пожелал ему удачи в НХЛ и посоветовал получить удовольствие от игры

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли рассказал об игре нападающего Клима Костина, игравшего за омичей, а затем перешедшего в «Сент-Луис Блюз».

«Сначала я дал ему сыграть в нескольких матчах, наблюдал за ним на тренировках. Я узнал гораздо больше о Климе во время личных бесед, нежели при просмотре его игры. Он был очень не уверен в себе. Мне казалось, что он пытался быть кем-то другим. Он разговаривал со мной о Кузнецове и Тарасенко, и во время одной из наших встреч я сказал ему: «Стоп. Где ты собираешься играть в «Сент-Луисе», когда вернёшься? Как думаешь, какие твои качества тебе нужны, чтобы постоянно попадать в состав и приносить пользу команде?».

Та встреча была очень важной. Именно на ней мы нашли общий язык. Могу сказать, что в «Авангарде» у нас была замечательная команда с большим количеством ключевых игроков. Но я думаю, что без Клима мы бы не выиграли Кубок Гагарина. Я говорю не о его результативных действиях, а о физическом давлении и вертикальном хоккее. Мне показалось, что моя система, если он её поймёт, очень ему подойдёт. Мы постарались упростить его игру. Он оказывал большое давление и в большинстве, и в равных составах.

Клим — отличный человек. Он написал мне, что попал в состав на матч с «Миннесотой». Я пожелал ему удачи и посоветовал играть проще и получить удовольствие. После каждого матча мы с Климом отсматривали все его смены за игру. Я задавал ему вопросы, подсказывал, где лучше расположиться, как отреагировать и давал советы по подготовке к следующим встречам.

Отношение к делу Клима было невероятным. Он хотел учиться. Бывало, мы заканчивали просмотр видео, он подходил ко мне, обнимал, смотрел в глаза и говорил: «Спасибо большое». Таких игроков сейчас немного», – рассказал Хартли в эфире радио 101 ESPN St. Louis.