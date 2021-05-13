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«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», шайба на счету Барбашёва

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», шайба на счету Барбашёва
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Барбашёв, Джейден Шварц, Тори Крюг и Дэвид Перрон. Барбашёв за 16.48 на площадке заработал показатель полезности «+1». Также этот матч стал первым с 2019 года для российского нападающего Клима Костина в НХЛ после возвращения. Костин провёл на льду 12.44, но результативных действий не совершил.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов за 19.13 на площадке пять раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Следующий матч команды проведут между собой 14 мая. Команды занимают третье и четвёртое место в Западном дивизионе.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 мая 2021, четверг. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Барбашёв (Перрон, Парэйко) – 12:54' (5x5)   2:0 Шварц (Кайру, Шенн) – 14:40' (5x5)   3:0 Крюг (О'Райлли, Перрон) – 29:56' (5x5)   4:0 Перрон (Крюг, Фолк) – 33:10' (5x5)
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