«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», шайба на счету Барбашёва

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Барбашёв, Джейден Шварц, Тори Крюг и Дэвид Перрон. Барбашёв за 16.48 на площадке заработал показатель полезности «+1». Также этот матч стал первым с 2019 года для российского нападающего Клима Костина в НХЛ после возвращения. Костин провёл на льду 12.44, но результативных действий не совершил.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов за 19.13 на площадке пять раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».
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Следующий матч команды проведут между собой 14 мая. Команды занимают третье и четвёртое место в Западном дивизионе.
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