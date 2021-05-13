Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Макдэвид первым после Лемье сделал 70 передач в регулярке НХЛ за 55 или менее матчей

Макдэвид первым после Лемье сделал 70 передач в регулярке НХЛ за 55 или менее матчей
Хоккей / НХЛ 0

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи в матче. 24-летний канадец набрал 103-е и 104-е очко в сезоне, сделав 70-ю и 71-ю голевую передачу. В нынешнем сезоне Коннор сыграл 55 матчей, в которых забросил 33 шайбы и сделал 71 результативную передачу.

Канадский нападающий стал первым за 25 лет игроком, достигшим отметки в 70 голевых передач, проведя 55 или менее матчей в сезоне. В регулярном чемпионате — 1995/1996 его соотечественник Марио Лемье отдал 70 результативных пасов за 50 встреч.

«Он мутант». Макдэвид набрал 100 очков, повторив великое достижение Лемье и Ягра
Капитан «Эдмонтона» управился быстрее всех в XXI веке – за 53 матча. Последний раз такое случалось 25 лет назад.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021