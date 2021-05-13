Кныжов рассказал о диагнозе, из-за которого вынужден будет пропустить чемпионат мира

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (0:6) рассказал о диагнозе, из-за которого вынужден будет пропустить чемпионат мира.
Вчера, 12 мая, пресс-служба ФХР сообщила, что игроку потребуется операция, из-за которой он не сможет помочь национальной команде в Латвии. По словам Кныжова, у него диагностирована спортивная грыжа, и в эту пятницу он перенесёт операцию.
Чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
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