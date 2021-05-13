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«Вегас» разгромил «Сан-Хосе», Мельничук пропустил шесть шайб

«Вегас» разгромил «Сан-Хосе», Мельничук пропустил шесть шайб
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде разгромил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Пьетранджело, Киган Колесар, Уильям Каррье, Джонатан Маршессо и Дилан Сикура (2).

В составе «Сан-Хосе» российский голкипер Алексей Мельничук отразил 38 бросков из 44. Защитник Николай Кныжов за 21.06 дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Нападающий Александр Барабанов за 14.31 на льду совершил один бросок по воротам, его показатель полезности составил «-2». Форвард Иван Чехович (9.29) также заработал показатель полезности «-2».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Команды завершили регулярный сезон. «Вегас» с 82 очками занимает первое место, а «Сан-Хосе» с 49 очками — седьмое место в Западном дивизионе.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 мая 2021, четверг. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Пьетранджело (Смит, Маршессо) – 03:52' (5x5)   0:2 Колесар (Каррье, Руа) – 07:48' (5x5)   0:3 Каррье (Так, Карлссон) – 23:05' (5x5)   0:4 Маршессо (Смит, Уайтклауд) – 27:04' (5x5)   0:5 Сикура (Янмарк, Макнэбб) – 44:10' (5x5)   0:6 Сикура (Коглан) – 52:16' (5x5)
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