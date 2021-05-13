«Вегас» разгромил «Сан-Хосе», Мельничук пропустил шесть шайб

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде разгромил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Пьетранджело, Киган Колесар, Уильям Каррье, Джонатан Маршессо и Дилан Сикура (2).

В составе «Сан-Хосе» российский голкипер Алексей Мельничук отразил 38 бросков из 44. Защитник Николай Кныжов за 21.06 дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Нападающий Александр Барабанов за 14.31 на льду совершил один бросок по воротам, его показатель полезности составил «-2». Форвард Иван Чехович (9.29) также заработал показатель полезности «-2».

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Команды завершили регулярный сезон. «Вегас» с 82 очками занимает первое место, а «Сан-Хосе» с 49 очками — седьмое место в Западном дивизионе.